萬豪國際集團宣布台南安平雅樂軒酒店將於明（29）日正式開幕迎賓，為集團在台開設的第20家酒店，也是雅樂軒（Aloft）品牌首度進駐台南、在台第3處據點，將憑藉活力四射的社交場地及創新的音樂藝術節目，提升商務與休閒旅客在台南的住宿和娛樂體驗。

台南安平雅樂軒酒店由興富發集團投資打造、委託萬豪集團經營管理，飯店正對億載金城，位於集歷史、文化、餐飲和娛樂為一體的台南安平區，旅客除可欣賞安平港美景，距離漁光島、安平老街、安平古堡和四草綠色隧道等景點僅需幾分鐘車程。

台南安平雅樂軒酒店設有115間時尚客房，皆以台南安平港的設計風格為靈感。受帆船、海洋、紅磚、油燈和帆船繩等地方特色啟發，每間客房均展示年輕而有才華的當地藝術家創作的獨特藝術作品，除增添地方特色，亦展示品牌對設計的熱情。

餐飲及其他設施方面，台南安平雅樂軒設有充能站（DEPOT by Aloft）全日餐廳、24小時提供簡餐的能量：站（Re:fuel by Aloft）、W XYZ酒吧、中轉：站（Re:mix Lounge）大廳酒吧、充電：站（Re:charge Gym）健身中心，及適合2～12歲的兒童俱樂部。

同時，台南安平雅樂軒2樓設有占地約68坪的3個無柱式會議空間，可依需求靈活拆分，完成劇院型、教室型及會議型等各種空間擺設，並備有先進的視聽設備及高速無線網路，大片落地窗加上正面億載公園的全視野，帶給客人舒適溫暖的會議環境。

萬豪國際集團香港、澳門、台灣及海南地區副總裁龍田斯（Hans Loontiens）表示，集團目前在台營運20家酒店，台南安平雅樂軒酒店彰顯集團繼續在台擴大品牌業務的承諾，酒店將帶來熱鬧的社交空間及新穎的音樂藝術節目，進一步豐富賓客的住宿體驗。

台南雅樂軒酒店總經理王膺傑表示，安平區是備受青睞的旅遊打卡地，台南安平雅樂軒酒店是融合音樂、藝術和社交的全新時尚場所，將致力為旅客帶來全新的國際酒店品牌體驗，並更深入了解台南的歷史、文化和美食，歡迎所有賓客入住體驗。