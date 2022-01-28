豐田汽車周五表示，去年汽車銷量增長10.1%，為連續第二年成為全球最大汽車製造商，並拉開與其最接近的競爭對手德國福斯集團的領先差距。
豐田表示，2021年的銷量為1050萬輛，其中也包括了子公司Daihatsu汽車和日野汽車。
相較之下，福斯集團先前公布的去年銷量為890萬輛，比2020年減少了5%，為近10年來最低紀錄；集團其中的福斯汽車賣了489萬輛，減少8.1%。
由於在新冠病毒肆虐期間，半導體短缺擾亂了供應鏈，汽車製造商被迫減產，也加深了消費性電子裝置製造商對關鍵零組件的競爭。
然而豐田比大多數其它汽車製造商都更好地抵擋了這一傳染病影響，在其日本國內市場，和亞洲部分地區，受到的影響比歐洲要小。
豐田表示，由於新冠疫情引發的供應中斷，該公司可能達不到在3月31日結束的本財年的900萬輛汽車生產目標。豐田將於2月9日發佈第三財季財報。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。