林更新（左）劇中與吳奇隆是商場對手。（LiTV、林更新工作室提供）

兩人戲外情同兄弟。（LiTV、林更新工作室提供）

林更新（右）感受吳奇隆當爸爸的幸福氛圍。（LiTV、林更新工作室提供）

林更新目前對感情隨緣。（LiTV、林更新工作室提供）

《步步驚心》已是11年前的作品了，林更新和吳奇隆戲外仍情同兄弟，在新作《我的砍價女王》再度合作。林更新接受LiTV線上影視專訪，他說：「很榮幸再和隆哥合作，片場休息時，我們還會聊到《步步驚心》點滴，跟他對戲默契仍在，很安心，我們都很放鬆去演。」

從《步步驚心》詮釋有情有義的「十四爺」開始，接著《武神趙子龍、《楚喬傳》到《我的砍價女王》，林更新作品不斷，粉絲眼球從不寂寞。他先前受訪聊到與吳奇隆再次聚首，不但讓粉絲重溫《步步》兄弟情外，更期待2人在戲裡飆戲。

過了11年，林更新覺得兄弟倆都更成熟了，當然最大改變就是吳奇隆有了家室，「隆哥都當爸爸了，休息時他會傳訊息給家人，不然就是跟我聊家常，給我看寶寶照片說著趣事，看得出好爸爸的他非常幸福」。

他感受吳奇隆的一家和樂，有受影響也想結婚？林更新說：「不敢當！多謝大家的抬愛，我仍有不足要學習，我覺得成家這件事看緣分，不只是我一個人，有著更多是擔當與責任，目前我仍以工作為主，其他就隨緣吧。」

雖然感情隨緣，但問到理想型對象，他表示沒固定標準，「心地良善、正直這是一定要的，以及互相鼓勵，彼此能溝通也很重要」。

在《我的砍價女王》裡，林更新飾演總裁盛哲寧，在面臨危機時運籌帷幄守住公司與同仁，對他來說是好老闆的角色，與吳奇隆是親如兄弟的合作伙伴，卻因商場競爭開始「攻心計」。

假如職場上遇到如戲裡情節，會因情誼而禮讓競爭對手又是好兄弟的吳奇隆嗎？他說：「在商場處事上，我會更像盛哲寧吧，我認為一般原則性問題，我肯定會堅持，跟隆哥若真遇上，我會跟他是公事公辦的良性競爭關係，這也是我對對手的尊重，隆哥也會是如此。」

隨著新春到來，正在劇組拍攝的林更新恐陪家人的假期不多，包給長輩親人的紅包會加碼？林更新笑說：「對家人來說，心意才是最重要，所以不管我包多少，他們都會很開心。」

他期盼疫情早日結束，大家身體健康，作品不停歇的他也同時預告新作《請叫我總監》將與譚松韻合作，《我的砍價女王》於LiTV上架中：https：／／bit.ly／3f3XMMQ。