駐點委外廠商家人確診 桃園資科局緊急快篩108人結果出爐 17:492022/01/28 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦稍早說明疫情，其中市府資訊科技局委外駐點廠商的家人確診，為預防風險，電腦機房所屬各單位跟資科局人員全部快篩，結果為陰性。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市資訊科技局1名委外廠商駐點工作人員家人確診，桃園市政府緊急安排清消、快篩，資科局說明，9樓已經完成清消，進出資科局人員共108人全數快篩，皆已經是陰性。 桃園市長鄭文燦稍早說明疫情，其中市府資訊科技局委外駐點廠商的家人確診，為預防風險，電腦機房所屬各單位跟資科局人員全部快篩，確診機房安全。資科局說，包含機房人員10人，今天進出資科局共108人快篩都是陰性。 台中國泰世華分行家屬確診 全體行員快篩結果曝 明起啟動離島篩檢 8海空港管制 1種人須快篩 #新冠肺炎 #台灣 #桃園資科局 #快篩 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園幼兒園父親任職龜山某科技大廠 348人採檢結果出爐 10:042022/01/28 生活 委外廠商家人確診！桃園市資科局電腦機房全員緊急快篩 16:352022/01/28 生活 松山區補習班群聚擴大 4學生、1教職員確診 12:562022/01/28 生活 宜蘭母子3人住礁溪長榮確診 足跡包含清水地熱、觀光工廠 17:212022/01/28 生活 5機場29日起提供快篩 這類人免快篩可直接登機飛離島 15:202022/01/28 生活 人口與企業數持續成長 桃園熱區房價加速脫離三字頭 14:312022/01/28 房市新訊 台中大甲國泰世華行員家屬傳確診 分行照常營業 13:152022/01/28 生活 傳大甲分行員工家屬確診 國泰世華銀回應了 15:052022/01/28 財經 春節防疫第一 金門機場發送快篩試劑3萬支 14:562022/01/28 生活 疫苗接種春節不打烊 高雄再祭「匿名快篩」服務 16:042022/01/28 生活 高雄確診＋7 再爆新傳播鏈 一家3口住礁溪長榮染疫 15:142022/01/28 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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