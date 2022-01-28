桃園市資訊科技局1名委外廠商駐點工作人員家人確診，桃園市政府緊急安排清消、快篩，資科局說明，9樓已經完成清消，進出資科局人員共108人全數快篩，皆已經是陰性。

桃園市長鄭文燦稍早說明疫情，其中市府資訊科技局委外駐點廠商的家人確診，為預防風險，電腦機房所屬各單位跟資科局人員全部快篩，確診機房安全。資科局說，包含機房人員10人，今天進出資科局共108人快篩都是陰性。