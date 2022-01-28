農曆年假期長達九天，為增進佳節興致，台新銀行推出讓民眾安心過好年的購物、聚餐、手遊、出遊等刷卡優惠，難得團聚的時刻和好好休息的時刻，做好防護、荷包滿滿，放心迎接旺虎年。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，因疫情還未趨緩，許多民眾年夜飯選擇外帶、外送，台新信用卡用戶在12月31日前，首次於foodpanda、Uber Eats刷卡消費並輸入指定優惠碼，即可獲兩次五折優惠。宅家過年族玩線上遊戲優惠，凡於iTunes及GooglePlay綁台新信用卡消費累積滿額最高23％回饋，就可再賺8000元紅包。

黃天麟指山，若想新年走春迎接新氣象，出門採購時，可多加利用行動支付，減降接觸風險，2月20日前至新光三越百貨透過skm pay、台新Pay綁定台新信用卡支付，累計滿1萬元還獲最高7％電子禮券。skm pay綁定台新玫瑰Giving卡，含權益回饋節假日可拿最高11.4％。

為避免前往人多的場所，民眾透過線上網購置辦新年的禮贈品，2月1日至2月28日momo、PChome購物網，刷台新卡皆享單筆不限金額最高6％回饋（限量），刷@GoGo卡再拿最高6％，合計最高12％回饋。

因應年底南臺灣再添新景點，許多民眾早已規劃好前往。黃天麟說明，2月28日前高雄大魯閣OUTLET SKM Park刷台新銀行信用卡單筆5000元回饋100元刷卡金，節假日刷玫瑰Giving卡最高3％現金回饋，合計可獲得250元刷卡金，等於5％高額回饋。連假期間1月31日至2月6日刷台新信用卡不限金額，可獲贈限量款劍玉玩具。

另台新第一季也規劃系列國內飯店優惠，3月底前刷台新信用卡入住日月潭雲品、瑞穗天合、知本老爺酒店等13家指定飯店可獲「DIOR體驗4件組或后秘帖3件組」，刷玫瑰Giving卡節假日還可獲最高3％回饋，若用LINE Pay綁@GoGo卡支付周六最高6％回饋，若無玫瑰Giving卡民眾，透過專屬連結刷指定消費，即可獲最高600元刷卡金回饋，累計滿額再獲電影購票回饋10％刷卡金，新戶最高1500元回饋金。

黃天麟強調，台新銀行於假期間服務不間斷，消費滿3000元以上，可於台新官網線上申請分期付款，年利率最低6.66％，最高可分24期，讓資金隨時隨地隨客戶靈活運用，揭開新的一年，全民虎虎生風。