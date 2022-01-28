環保署過年期間加碼送綠色消費購物金，無論在大賣場選購綠點商品還是在便利商店用點數兌換綠點商品，每件通通送1千綠點。打開環保集點APP查詢綠點商品，「食、衣、住、行」全方位的集兌點日常生活用品一應俱全，包括具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、有機農產品、CAS台灣優良農產品、產銷履歷等標章的3C家電、清潔用品、衛生紙、保溫杯、辦公文具用品及食品共有近2千項綠點商品等民眾來選購。

環保署表示，現在全國連鎖通路業者和網路通路業者陸續加盟環保集點，環保集點會員可以到全家便利商店、統一超商、全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、東森購物網、環保生活家等環保集點合作通路選購或兌換綠點商品，除了原來就有的產品點數獎勵外，即日起至2月底前每件再加碼送1千綠點（飲品類及超商自備杯系列飲品除外）。

舉例來說，在便利商店用綠點兌換環保標章洗潔精，依購買件數，隔月每件再回饋1千綠點（活動期間每月5萬綠點的上限回饋額度），更可以搭配週末會員日產品點數10倍送活動，讓您的綠點點數增加哦。除此之外，推薦好友加入集點行列雙方都可以獲得2千點哦！環保集點持續推出多檔好康活動，提供會員更多的互動體驗，邀請民眾愛地球就從環保集點開始，現在加入環保集點讓民眾響應全民綠生活還能過年荷包滿滿。