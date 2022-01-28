中山女高學生洪苡珊以「高鹽飲食對果蠅學習與記憶能力的影響及其細胞與分子機制」獲得青少年科學獎。(科教館提供／李侑珊台北傳真)

受疫情影響，2022年度台灣國際科展今(28)日以線上方式舉行頒獎典禮，最大獎「青少年科學獎」，由中山女高和建國高中兩組學生團隊奪得。

今年參加台灣國際科展的團隊共來自23個國家地區，參賽學生有316人，並由177件作品報名比賽，最後我國83件、國外23件作品獲獎，並選出17件作品、28名學生，將代表我國參與國際重大科學競賽。

在獲得最大獎「青少年科學獎」方面，中山女高學生洪苡珊以「高鹽飲食對果蠅學習與記憶能力的影響及其細胞與分子機制」獲得青少年科學獎。

洪苡珊以果蠅為研究對象，發現高鹽飲食會造成果蠅短期學習與記憶力障礙，且會降低母果蠅的攀爬能力，並使螢光轉基因果蠅的神經突觸有較少的螢光表現。

另一組青少年科學獎由建國高中學生賴柏丰、魏路德獲得，作品是「以隨機噪音生成技術為基礎的驗證碼對抗式攻擊防禦機制」。他們成功利用深度學習的原理與限制，使用雜訊加入圖片處理，打造成機器難以辨識、但人類可清楚辨識的驗證碼，以此阻擋有心人士用「網路爬蟲」搶票、搶預約。

評審團認為，兩校學生團隊作品不僅應用層面廣，分析內容豐富且周詳，而中山女高學生洪苡珊的研究主題極具原創性，建國中學學生賴柏丰、魏路德兩人則是在複審中論述與表達清楚，清楚且具體回答評審老師的提問。

評審團總召集人李文獻表示，今年台灣科展作品以電腦與資訊及工程科增加最多，特別是工程科作品研究題目多元且具有新穎性，並兼具科學及工程的技術價值與應用潛力，具體顯現國內相關領域探究實作與創新自造教學的成效。

李文獻提到，今年整體參賽學生作品題材選擇更貼近生活，應用程度更高，而同學的表達能力也比往年提升，且邏輯推理能力佳，有提升台灣未來科技及應用的可能。希望之後代表台灣參加國際科學展覽，也能獲得傑出的表現。