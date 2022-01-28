星展銀行併購花旗銀行消金業務終於拍板，市場解讀這是外銀的退場。金管會官員28日表示，此次不能算是外銀「退場」，因為花旗銀行只是出售消金業務，但仍在台繼續深耕企金業務，只能視為外銀在競爭策略上的「板塊移動」。

金管會官員強調，台灣是個自由金融市場，外銀可依總行政策調整在不同國家的重點版塊。以此次買家星展銀行來看，新加坡也是國際重要金融市場，新加坡外商對台灣有強烈企圖心、不斷擴大市占，美系銀行則從全球布局著眼作出售動作。

金管會官員分析，星展銀行從2017年併購澳盛銀行後2022年又繼續買下花旗消金業務，表示對台灣市場發展看法正向，且近年獲利也增加，2021年底資本適足率為14.46％，雖略低於2021年9月底的同業平均14.82％，但據星展集團說明，將會對台灣星展銀子行注資新幣22億元（約新台幣443億元），其中新幣12億元將用於支持買下花旗消金所新增的風險性資產，將可改善星展銀資本適足率。

金管會官員認為，星展銀行過去在承受澳盛子行消金業務時就已有過經驗，不管是在人員承接、業務承接、消費者保護、系統整合都有經驗，目前雖還未正式提出計劃，但相信此次併購花旗消金業務，也會走分割出售模式。

金管會官員指出，未來待花旗、星展銀正式向金管會遞件後，審查重點項目有四大，包含「財務要健全」、「資金要充裕」、「具備業務管理能力」及「保障客戶及員工權益」。