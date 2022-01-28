除夕圍爐之際，婆媳無不忙著張羅年菜。有一名媳婦分享，她為了讓家人有頓豐盛的年夜飯，便提前訂好8道高級年菜，豈料，她的大姑擅自把其中6道菜熱給自己的男友家人吃，還理直氣壯的嗆說，「只吃妳幾道菜就發脾氣？」讓她氣到快哭出來。

這名女網友在爆料公社App匿名公社發文，透露為了過年，她提前訂好8道高級年菜，而年菜日前到貨時，她亦提前知會同住的婆婆與大姑，豈料，26日大姑的男友與家人來家中做客，大姑竟自作主張把她訂的年菜拿來招待客人。

原PO表示，她26日晚間返家時發現餐桌上的剩菜有些眼熟，回神才驚覺「剩菜」就是她提前訂好的「年菜」，簡直氣到快哭出來，事後婆婆家中氣氛死寂，便塞錢給她意圖緩頰，但她氣到完全不想收，甚至大姑還在旁碎念「才吃妳幾道菜就發脾氣。」

原PO在內文寫下「8道妳熱了6道來吃，還說只有幾道？」並表示她也沒嘗過該年菜的味道，她也很想吃，直批大姑，「想嫁人想瘋了也不是這樣吧，慷他人之慨還這麼無所謂，活該到現在還嫁不出去。」

文章曝光在網路上，迅速引起網友討論，不少網友說，「這沒救了，去到夫家也會被趕出來，不懂得尊重別人，仗著是自己家人欺負自家人」、「扯」、「不會煮只會弄現成的難怪嫁不出去」、「又是毒菇」、「很糟糕的行為，換成我我也會很生氣」。

原PO也在留言區補充說明，家中的人都拿大姑沒轍，發生這樣的事的確很扯，但還好婆婆和丈夫都很挺她，婆婆事後還跑去百貨公司買了年菜跟冷凍食品，就為了補齊年菜，讓她超級感動。