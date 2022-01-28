華盛頓智庫新美國安全中心（CNAS）近期舉行一場兵棋推演顯示，台灣3家重要的半導體代工廠如果突然出現生產線故障，導致高端晶片停產，可能會讓外界懷疑是否遭到來自北京的網路攻擊，很可能因此引發中美之間爆發危機，危機擴大後將使全球經濟陷入停滯，並引發嚴重的軍事對抗。

《紐約時報》報導說，這項由新美國安全中心進行的兵棋推演研究報告表示，即使美國國會批准政府對晶片產能的投資，要想趕上台灣的技術水平也需要數年時間，美國對台灣高端晶片的依賴已經超過了過去幾十年對中東石油的依賴。

因此，兵棋推演預測，中國可能會使用經濟脅迫、網路行動和混合戰術，試圖奪取或損害台灣的半導體產業，美國必須具備識別和反擊中國威脅晶片供應鏈的能力。

設計這次推演的貝卡．瓦塞爾表示，雖然許多兵棋推演都是為研究中國而進行，但大多集中在常規軍事威脅上，忽視了中國可以對台灣施加壓力的諸多方式。這次兵棋推演的狀況顯示，美國和台灣在最佳戰略上會存在相當分歧，雙方的利益有時會產生矛盾。例如，美國想把半導體工程師帶到美國安全地帶，台灣卻會擔心人才流失而予以拒絕。瓦塞爾說，「在這場推演中，不管美國想要獨自做什麼，結果都是失敗的。」

報導指出，最近流行的「矽盾」（silicon shield）理論認為，台灣相當依賴晶片行業的主導地位進行防禦，由於台灣半導體行業對中國製造業和美國的消費經濟非常重要，威脅其代工企業的行動是過於冒險的。兵棋推演報告的作者之一、前中央情報局分析師馬丁．拉瑟表示，國際社會必須說服台灣其的防禦戰略需要國際化，「長期的策略必須是將這些能力分散到台灣以外的地區，以換取對該島的更多安全保障。」

報導表示，拜登政府已明確表示不會派兵與烏克蘭並肩作戰，美國長期以來也的對台政策保持戰略模糊，但台灣與其半導體產業對美國經濟的重要性遠遠超過烏克蘭——這意味著美國可能更難在涉及台灣的衝突中置身事外。

台灣的產量佔據全球晶片產量的一半，最尖端晶片的市佔率更超過9成。美國企業研究所學者丹．布盧門塔爾表示，台灣高端晶片和低端晶片方面的製造能力幾乎是不可能複製的，它就是世界的製造中心。美歐雖然努力追趕，但仍無法在最先進設計的晶片上進行大規模生產，一旦先進晶片供應鏈受創，每個人日常生活都會受到影響。

不過其他專家也認為，美國會被拖入一場晶片戰爭的說法過於誇大。戰略與國際研究中心的林碧瑩表示，中國將根據其主權受到的威脅以及預期的國際儲備情況，決定對台灣採取何種強制措施。「中國不會將他們的台灣政策，或任何對台灣使用武力的決定建立在晶片之上」，「中國考慮的是入侵台灣的代價——有重大的政治和軍事代價。所以為晶片不會成為對台灣使用軍事力量的3大因素之一。」