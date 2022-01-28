曾罹患肺結核的44歲范先生（化名），9年多前出現咳嗽有濃痰症狀，經電腦斷層發現是肺結核引起的支氣管狹窄，經持續追蹤發現狹窄問題越來越嚴重，去年1月開始呼吸困難，緊急安裝支氣管支架後滑脫，經台大醫院切除狹窄的氣管，並以器捐者的主動脈「種入」氣管交接處進行移植後，順利完成接合，為亞洲首例。現在的他已完成移植超過280天，體力變得很好，每天早晚都能走路3公里。

台大人工氣管移植研究團隊計畫主持人陳晉興表示，長段氣管病變最簡單的治療方式是切掉病兆，將氣管2端接起，但若長度大於5公分，就會因拉不起來而無法切除。病人氣管狹窄情況太嚴重，就會無法呼吸，需仰賴靠組織重建或移植解決，最好的方式就是用自己的組織來重建，不過這樣的情況只適用於再生能力好的青少年。

對成年人來說，氣管狹窄需靠器捐，或是使用人工合成氣管，不過陳晉興表示，利用別人的氣管相當困難，原因是管沒有大血管接合，且器官合成的排斥反應很嚴重，會因長出肉芽組織而無法排痰，病人也需一輩子使用抗排斥藥物。

為解決成年人手術問題，義大利團隊早期使用幹細胞合成人工器官，9個病人中，有8人在1個月內就死亡，原因是氣管構造複雜，除了需要管狀外型，還要夠硬、有彈性、有黏膜細胞，最重要是低排斥反應。2018年，法國團隊以器官捐贈者的主動脈移植到切除氣管的病人，該研究非常成功，亦刊登於知名期刊《JAMA》。

陳晉興表示，簡單來說，法國團隊將主動脈移植後，主動脈竟變成氣管，這是組織再造工程，主動脈的大小和氣管差不多，強度夠、有彈性且低排斥。過去兔子、羊的動物實驗亦發現，移植主動脈一段時間後，竟然長出黏膜細胞和軟骨，而13例人體試驗個案中，有12例存活超過3個月，震驚世界。

台大團隊2017年起著手展開動物試驗，經兔子實驗發現，移植主動脈後的兔子可存活280天以上，豬的實驗則最長可存活超過150天，且經移植的兔子竟在兔子3個月後帳戶呼吸黏膜細胞、軟骨細胞。陳晉興表示，經過動物實驗，台大團隊也開始有信心，2020年申請人體試驗，並在同年7月通過，是台灣唯一可進行移植試驗的團隊，也在2021年完成亞洲首例移植成功案例。

44歲的范先生，19歲時罹患肺結核，2012年3月因咳嗽有濃痰而就醫，發現有氣管狹窄問題，持續追蹤後，於2021年開始呼吸困難，發現有超過5公分的狹窄，病況持續惡化。某次范先生送急診後，緊急安裝氣管支架，不料1個半月後支架滑脫，送醫插管急救後轉送台大醫院，進入加護病房。

經跨科別團隊合作，范先生被裝上了葉克膜，切除了狹窄的氣管後，醫師將捐贈者的主動脈由零下80度的環境取出、解凍後「種上去」，並放置支架。2周後，范先生移出加護病房，現在已完成移植超過280天，體力變得很好，每天早晚都能走路3公里。