外交部2020年起設立「台歐連結獎學金」，吸引歐洲學生來台就學，不過多所公立大學今(28)日表示，受疫情影響，去年來台的歐洲境外生希望延長在台交換期程，迄今無下文，恐怕2月將得被迫離境，呼籲外交部予以協助，延長這批學生的簽證。

2021年有來自英國、法國、德國與捷克等17個歐洲國家頂尖名校、共443 名歐洲學生，以「台歐連結獎學金」來台交換，如今想要延長簽證，卻遲遲沒有下文，包含政大、中山、東華、成大等多所公立大學，今(28)日下午透過大學問網站，舉行線上記者會，對外說明此事。

政大國合長林美香表示，110學年度共有74位、13國學生透過「台歐連結獎學金」到政大交換，當中除了25名學生一開始申請1學期，其他人申請交換期程都是1年。

林美香說，這25位當中，有學生希望從一學期延長為一年，其中更有4人獲得原校同意，但至今簽證卻未能延長，因此將被迫在2月8日到3月9日陸續離開台灣，如此已嚴重影響外籍生對台灣的好感，並違反外交部當初設置獎學金的美意。

東華大學副校長馬遠榮提到，110學年度有15位來自歐洲的學生，透過「台歐連結獎學金」到該校，其中7位希望能續留台灣，這些學生分別來自英國愛丁堡大學、倫敦政經學院等名校，如今面臨留台問題，希望外交部積極處理，否則恐損及國際形象。