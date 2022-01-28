台中市政府建設局為解決地方淹水情形，啟動西屯區牛埔橋改建工程，自去年12月21日起封閉改道，以工率最大化、工期最小化為目標積極辦理，建設局長陳大田於春節連續假期前到場視察交通改道情況，期許早日開放通車，降低交通影響。

陳大田表示，西屯中清路為往來國道大雅交流道及環中路重要幹道，其中，位於黎明路口的牛埔橋跨港尾子溪河道，因通洪空間不足造成地方淹水，建設局啟動改建工程並搭配新建鋼便橋方式維持交通。

目前工程進度持續超前，他前往視察時除特別巡檢地方交通改道的車流狀況外，勉勵施工團隊，期盼降低交通影響，力拚今年11月前開放通車，提供市民舒適、安全通行環境。

建設局表示，目前中清路(牛埔橋)已封閉，正著手進行橋台擋土樁打設作業，針對農曆春節、上下班及連續假日車流，採分路口、時段管制，配置義交人員協勤指揮交通，同時於周邊道路增設改道牌面以提醒用路人，請行經該處的駕駛朋友注意相關告示提早改道及配合交通指揮引導，確保行車安全。