隨著退休意識興起，存股蔚為風潮，高股息基金成為主流投資選擇之一。觀察每逢台股大盤下跌時，投資人便會進場增持高股息基金，像是國民ETF-元大高股息（0056）與元大台灣高股息優質龍頭基金都具有高股息特色，當價格出現明顯修正時，市場買氣旋即大增，顯示投資人積極把握「價低息更高」的難得機會。

觀察投資人加碼高股息基金策略，原則上把握市場震盪，或是除息後買進兩個重要機會點，以0056為例，1月21日下跌1.56％，激發成交量單日大增2.6倍；2021年5月11日台股因台灣疫情重挫，0056下跌3.3％，成交量較前一日更成長6.9倍；2020年3月全球疫情爆發，0056多日下跌2.5％至6.2％不等，更創下歷史第一、第二的單日15.7萬、15.6萬張成交量。此外，2021年10月22日因除息1.8元下跌，也吸引逢低買盤，當日成交量攀升到14.9萬張，創歷史單日第三大量。

元大高股息ETF研究團隊表示，存股與傳統買股賺價差的概念不同，比起價格變動存股族更重視配息，以求在退休後享有穩定現金流，因此優質高息標的需要具備擁有「修復力強」、「穩定配發股息」等特質，才能透過長期存股來達到退休理財規劃。

存股族選定優質高息標的後，往往把握市場震盪「逢低買進」，不僅一樣的資金可以買到更多股數或單位數，加速達到存股目標，當價格下滑時，配息率也會相對提升。假設高股息ETF每年平均配息1.8元，股價35元時買入，年均配息率約5.1％；但若能在股價30元時買入，配息率即可提升到6％，因此優質高息標的在價格下跌時，往往會吸引存股型投資人進場，出現「愈跌愈買」的現象。

元大高股息ETF研究團隊指出，0056於2007年成立、歷史悠久，其從臺灣上市前150大企業中，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股，指數選股邏輯已有長期績效驗證，連11年配息且年年填息，因此深受存股族青睞。

根據台灣集中保管結算所資料，0056受益人數達56.7萬人，近一年增幅65.58％，其中持有10張以內的受益人數51.3萬人最多，年增率64.5％，持有10～100張之受益人數年增74.5％來到5.2萬人，持有100張以上之大戶也有2181人，年增更高達89.3％。從0056無論是10張以內、亦或100張以上的受益人數全數呈現雙位數的年成長來看，顯示「大資、小資都愛存0056」，印證0056國民ETF地位不可動搖。

除0056外，台股主動型基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金（配息型）同樣出現「愈跌愈買」現象，今年1月4日完成「年終配息」以及「月配息」除息，該次年化配息率約18.48％，當日每單位淨值因配息降至12.07元，投資人把握難得機會進場，淨申購單位數於1月4日開始一路增加。

針對元大台灣高股息優質龍頭基金與眾多優質的主動式台股基金等，即日起至2022年2月28日前，下載「元大基金先生」APP，並輸入身分證字號及登入密碼成功登入，於2022年6月30日前透過「元大基金先生」APP新增元大系列基金定期定額申購計畫，即可享有終身0手續費優惠。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，除息交易會將配息金額自基金淨值中扣除，因此關注基金配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意基金的配息頻率，半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致，使基金配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情形，投資人應合理評估配息水準。