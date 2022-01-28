台灣發展債券ETF已屆滿五周年，市場積極推廣下，首檔受益人數超過萬人的債券ETF正式誕生。

集保結算所統計，台股首檔掛牌的元大美債20年ETF（00679B）受益人數突破萬人大關，今年來受益人數大幅增加2625人，來到10887人，而整體債券ETF受益人數也超過6萬人（截至1/14），顯示具收益優勢的債券ETF逐漸成為國人理財的主要工具。

集保結算所統計，近期國內ETF受益人數強勁成長，債券ETF的人氣也不斷增加。元大投信指出，正值台灣債券ETF發展滿五周年，元大美債20年ETF（00679B）為首檔發行的債券ETF，受益人數衝破萬人大關別具意義；因為ETF的便捷性，投資人立足台股就能參與全球債市，資產配置的觀念受到關注，為普惠金融締造重要里程。

元大美債20年ETF（00679B）在2017年1月掛牌上市，成立以來一直是備受關注的債券ETF之一，包括該ETF成立時規模超過百億元，打響債券ETF的知名度，之後也是首檔受益人數破千人的ETF，人氣持續成長。

集保結算所資料顯示，元大美債20年ETF（00679B）2021年底受益人已成長到8262人，今年來債市震盪，但在升息預期下，投資人預期未來債券殖利率將走高，資金反而積極布局債券ETF，推升元大美債20年ETF（00679B）短短兩周受益人增加2625人，成為首檔受益人數超過1萬人的債券ETF。

整體債券ETF受益人數則成長到6.07萬人，值得注意，僅元大美債20年ETF（00679B）一檔ETF，其受益人數占整體債券ETF的受益人便將近兩成，這也讓元大投信旗下債券ETF的總受益人數來到1.96萬人，逼近2萬人關卡。

至於整體債券ETF的資產規模成長到新台幣1.3兆元，占整體上市櫃ETF的規模比重超過六成（資料截至1/19），是國內ETF最大的資產類型。

元大投信表示，傳統的資產配置觀念，普遍以股票搭配債券，國內大型機構如壽險、銀行等也普遍遵循此原則，足見債券投資的重要性。

相較直接交易債券，債券ETF的最大優勢是降低債券的投資門檻，例如元大美債20年ETF（00679B）一張僅要價約4萬元，便能參與美國公債市場。投資人單純持有債券ETF之外，亦可同時布局股票和債券ETF，自組全球化的投資組合。

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