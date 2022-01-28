第一銀行24日與來自全球各地21國共48位國際青年學子，於「第一銀行綠色金融教育館」進行2.5小時中英文雙語的精采互動，透過視訊中英文簡報、環境教育場域導覽，分享第一銀行推動ESG(環境、社會、公司治理)、氣候治理及精進環境永續與教育等各項成果，現場反應熱烈，成為推動ESG國民外交之表率。

為拉近與國際學生的距離，第一銀行以英文實境導覽，帶領青年學子認識第一銀行綠色金融教育館，其中，「零碳排綠屋頂」引起學員高度討論及提問。

第一銀行表示，該場域結合太陽能發電、魚菜共生及雨水回收系統，讓能源供需接近自給自足循環及零碳排，不但是休憩場域、參訪地點，更是第一銀行推動環境永續的生態學習教室。

此外，第一銀行也透過簡報及影片，分享第一銀行推動植樹淨灘、環境教育等具體行動。

這場活動是中鼎教育基金會與台灣企業永續研訓中心共同辦理「2022探索台灣120h-永續趴趴走」活動，由第一銀行協助主辦單位安排國內外學生探索及交流，藉以了解臺灣企業實踐永續發展目標(The Sustainable Development Goals SDGs)情形，更讓世界看見第一銀行的永續金融成果及環境教育行動。

主辦單位本次選定第一銀行為參訪點代表，除肯定永續金融作為外，也代表在落實綠色金融不遺餘力，更是臺灣人都熟知且值得學習的綠色企業；適逢國內疫情升溫，第一銀行也調整辦理方式，由實地探索活動改為線上導覽，跨越國際藩籬及地域界線，透過有趣互動方式溝通永續金融理念。

第一銀行將持續關注各項與國際永續議題交流的機會，推動臺灣金融業的永續行動作為並持續向下扎根，擴大金融業對社會的正向影響力。