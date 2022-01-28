今車站已有返鄉人潮，車站設置疫苗施打點，對到隨打，許多人詢問並接種。（花蓮火車站提供／王志偉花蓮傳真）

本土疫情延燒，因應返鄉人潮，花蓮衛生局與台鐵花蓮站合作，在連假前後的1月28日至30日、2月4日至6日，在花蓮火車站前站出口設置疫苗接種站，方便旅客接種，年滿18歲可隨到隨打BNT，縣長徐榛蔚今也到衛生所施打第3劑疫苗。她呼籲，外地遊客打完3劑疫苗再到花蓮旅遊，保護自己也保護他人。

今天花蓮車站人潮已明顯增加，花蓮火車站東站出口廣庭設有BNT 疫苗快打站，民眾詢問度很高，不少人得知下火車就有疫苗可打，都有意願接種。車站開打首日，根據衛生局統計，到傍晚已有超過200人接種。

衛生局副局長鍾美珠表示，今天起到30日，以及2月4到6日，衛生局調派各地衛生所，每天約支援20名人力，到花蓮火車站設站為返鄉民眾施打疫苗，現場送禮券或小禮物。只要年滿18歲，不限縣民，都可帶健保卡、身分證和小黃卡前往接種，隨到隨打。

另外，自1月26日起至30日，衛生局在花蓮年貨大街的舞台前側設置疫苗施打站，在年關最後5天的下午4時30分到晚上7時30分，鼓勵民眾可在逛年貨之餘，挽袖接種BNT疫苗。

縣長徐榛蔚今到衛生局辭歲，隨即於衛生所施打第3劑疫苗，她呼籲外地遊客，打完第3劑疫苗後，再前往花蓮旅遊度假，也提醒注意個人防疫，外出全程佩戴口罩，勤洗手、勤消毒，如有身體不適請立即就醫。