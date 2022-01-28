今年過年期間仍要遵守防疫規範、避免外出群聚，因此在家中聚餐自然成為了防疫最佳方法，但怕煮不出一桌大菜來招呼親友的話，那就要備好為新手打造一鍵到好的簡易廚電，像再度進軍小家電市場的康寧餐具，帶來了Snapware全新3款廚電，包括電烤盤、火鍋烤肉兩用電陶爐及智慧控溫恆溫電熱水壺，最後就有近年熱銷的BRUNO電烤盤，今年特別推出了消費者期盼已久的「歡聚款 – 加大型多功能電烤盤」，最適合多人聚餐時使用。

康寧 Snapware SEKA 火鍋烤肉兩用電陶爐，除了可使用原來的烤盤，更適用各種耐熱材質平底鍋，以當作電陶爐及電烤盤使用，4980元。（康寧餐具提供）

康寧餐具今年就帶來了Snapware延伸發展全新產品線，包括「康寧Snapware SEKA 火鍋烤肉兩用電陶爐」、「康寧Snapware SEKA 智慧控溫恆溫電熱水壺」、「康寧 Snapware SEKA多功能電烤盤」，當中像火鍋烤肉兩用電陶爐，更是採分離式、一機多用設計，其堅固耐用黑色微晶面板不限鍋具，不僅可於原來的烤盤上使用，更適用各種耐熱材質平底鍋，以當作電陶爐及電烤盤使用，烤盤更可達450度高效發熱，搭配17mm大風扇高效靜音散熱，各種料理都能一機搞定。

康寧 Snapware SEKA多功能電烤盤，採平面發熱板以讓鍋子均勻受熱，更可自由搭配置換章魚燒烤盤、鴛鴦鍋等使用，附平煎烤盤，3980元。（康寧餐具提供）

Bruno就在台全新推出「歡聚款 – 加大型多功能電烤盤」，除了擁有搶眼的品牌經典紅色款以外，更特別引進在日本高人氣復刻版奶茶色，容量整體大幅增加至1.5到2倍之餘，5款配件烤盤的容量也大幅提升，像章魚燒烤盤就從24個增加至35個烤洞，平板烤盤與燒烤波紋煎盤皆從原來A4尺寸擴大成A3尺寸，還有含蒸網的料理深鍋也比以往多出3倍的容量，從2L增加到6L，鴛鴦鍋也從2L增加到4L，讓使用者更能靈活使用，製作出更多不一樣的料理。

BRUNO引進了全新的「歡聚款 – 加大型多功能電烤盤」，可以一次滿足多人自煮樂趣，加大的烤盤即可一次滿足及4-6人同時聚餐的需求。（BRUNO提供）

飛利浦的智慧萬用鍋自推出以來就深受消費者歡迎，向來主打「雙重脈衝科技」與「IH雙向加熱」，以高溫升壓與微壓震動的原理，訴求深度萃取食材營養，而且還免浸泡、免解凍、免顧火，最適合在過年時燉佛跳牆、雞湯等年菜，而且還能兼顧蒸、煮、燉、滷、煎、烤、炒的多元料理功能，與19種料理模式，料理新手最適合。

Bruno「歡聚款 – 加大型多功能電烤盤」，容量整體大幅增加至1.5到2倍之餘，5款配件烤盤的容量也大幅提升，4580元。（Bruno提供）