新竹縣長楊文科（左）28日前往高鐵新竹站，慰問計程車司機並呼籲加強防疫。（莊旻靜攝）

為了迎接、因應返鄉潮，新竹縣長楊文科28日下午前往高鐵新竹站，視察交通疏運及整備工作，不僅在站內發送口罩給乘客，也慰問排班計程車司機，宣導各項防疫工作及措施，期望民眾在返鄉的路上都能安心、平安。

台灣高鐵公司在春節連假期間，加開463個班次疏運返鄉人潮，並於內部、車上均加強防疫及清潔消毒，請乘客遵守防疫措施。楊文科表示，縣府環保局會加派人力，協助周邊環境的清潔及消毒，提供縣民安全的回家路。

楊文科也向新竹縣計程車公會致謝，在春節期間排班服務返家的民眾，他也請警察局針對高鐵周邊交通疏運作好萬全準備，讓民眾出站即能順暢返家。高鐵新竹站表示，列車廂內全面禁止飲食，並針對旅客容易接觸的閘門、手扶梯及櫃檯等加強消毒，出入口、站內均設有實聯制，請民眾一定要配合量測體溫、手部消毒及配戴口罩。

觀光觀光1、2、5號公車均行經高鐵新竹站，春節期間於2月3日至6日提供服務，觀光6號則於竹東火車站服務。新竹縣從1月29日凌晨0點起，一直到2月6日晚間12點整，共計9天的計程車費率，將按原價加收30％。