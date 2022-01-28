高雄捷運小港林園線預計2022年底動工興建，目標為2030年完工通車。高市府啟動沿線周邊土地的都市計畫檢討作業，預計2月底前辦理公開徵詢意見，作為土地檢討規劃的參考。

高雄市軌道建設、捷運小港林園線計畫路線約為12公里，沿線設置6座地下及1座高架車站，以紅線延伸一車直達方式辦理，推動小組整合市府各局處共同推動。為因應捷運建設、產業發展、交通及生活環境等需求，都發局配合啟動捷運小港林園延伸線周邊土地之都市計畫專案檢討作業，藉以提升產業、生活環境並帶動林園地區的發展。

都發局長吳文彥表示，小港林園線是大南方大發展計畫之一，也是南部半導體材料S廊帶一環，林園地區多年來承載了國家經濟發展所造成之環境污染，更需要安全出行的運具並改善生活品質。配合林園線建設及TOD大眾運輸導向發展，除場站聯合開發外，沿線土地亦需予以檢討規劃，引導土地作適性的發展。

此次都市計畫專案檢討依據《都市計畫法》第26條規定，就發展的情況與需要進行必要的變更。將就中央大南方大發展政策需求、捷運小港林園線的建設開發、人口成長的推估、地區公共設施需求、民眾意見等進行土地使用的檢討與規劃，預計2月底前辦理公告公開徵詢意見，作為土地檢討規劃的參考。