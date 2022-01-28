海科館今天上午10時新片「生物飛行之謎」的首映活動，將於二月一日起正式放映（會研基金會提供）

財團法人會計研究發展基金會將於6月24、25日，舉辦「2022 ESG 高峰會：環境、社會、治理」，積極創造 ESG 三贏的新生態布局，誠摯邀請國立海洋科技博物館（簡稱海科館）等公益團體共襄盛舉，參與 ESG相關議題的展演活動，一起為組織永續發展努力。

海科馆今天上午10时新片“生物飞行之谜”的首映活动，将于二月一日起正式放映；此片於2016年曾獲Advanced Imaging Society Lumiere Awards最佳紀錄片獎。海科館陳素芬館長在致詞時，提到今年1月26日是海科館的館慶。今年開館邁入第8年，海科館一路走來，陳館長與同仁們展現無窮的活力，提供國人海洋教育的學習。

海科館今天新片首映會，會計研究發展基金會王怡心董事長受邀參加；同時，海科館首映會亦邀請陽明海運文化基金會鄭貞茂董事長，台達電子文教基金會及事先報名的民眾共同觀賞新片。

會基會王怡心董事長於首映會後表示，未來持續與國立海洋科技博物館陳館長和團隊合作，朝向「永續報導、永續海洋、永續環境」目標，大家共同追求跨界合作的永續發展。

王怡心還說，永續揭露議題於國際間廣受重視，以達 2050 年淨零碳排目標。環境、社會、治理(ESG)的實踐與永續報導揭露，已是全球的重要課題。