過年享受大餐，就怕身材跟著走樣，對此，減重醫師蕭捷健在臉書粉專PO文指出，民眾可以運用「碳循環飲食」，在除夕圍爐前先預留身體肝糖的儲存空間，只要過年期間不增重超過2公斤，3天就能減回來！

蕭捷健PO文表示，人體就像是一台「油澱混合車」，儲存能量的方式有兩種，我們可以燃燒脂肪（皮下和內臟脂肪）和澱粉等碳水化合物（肝醣）產生能量。吃下去的澱粉和碳水化合物，會變成肝糖儲存在人體的肌肉和肝臟裡面。不過，肝糖的儲存空間是有限的，大概只有2000卡左右，如果每天吃進很多澱粉，將肝糖的儲存空間塞滿，吃下去的澱粉就會馬上變成脂肪堆積起來。

因此除夕夜享受大餐之前，就要先執行至少2～3天的低碳日，也就是除了飯、麵以外，根莖類和水果也盡量不要碰，多攝取瘦蛋白質和纖維，藉此方式將身體儲存澱粉的空間讓出來。到了除夕夜，每個人平均會有1500卡的肝糖空間可以儲存澱粉，加上每天身體也會消耗掉一些熱量，所以一天吃個1000卡碳水是可以的！

蕭捷健提醒，記得每天早上小便完一定要量體重，如此一來才比較好掌握，並建議把上升的幅度控制在2公斤以內：如果除夕夜早上60公斤，初一61公斤，初二62公斤，那最好不要再吃了，因為肝糖儲存的空間已經塞滿了，之後吃下去的澱粉都會直接變成脂肪堆起來。至於多出來的2公斤，可以進行3天低碳飲食，很快就會消耗掉。或是除夕大餐，初一低碳，初二大餐，初三低碳，也能維持體重。

蕭捷健也分享4招吃不胖的飲食指南：

▍餐前半小時先喝蛋白質

吃精緻澱粉，血糖上升的越快，儲存成脂肪的速度也就會快；血糖快速降低，你就會想要吃更多的東西，於是胰島素越來越高，體重設定點也越來越高。

餐前30分鐘，攝取一份蛋白質的飲料，可以有效延緩血糖上升的速度，蛋白飲也能刺激腸泌素（也是瘦瘦針的成分），抑制食慾。可以選擇蛋白粉或是豆漿，不過豆漿裡面有一半的成分是脂肪和澱粉，這些也是額外的熱量。

▍選擇進食的餐點

其實大魚大肉真的沒關係，只是吃澱粉的時候記得避開高油脂。可以多吃魚、海鮮、干貝和蝦子等等，這些瘦蛋白是很難讓你變胖的。至於酥皮、勾芡的湯、整塊肥肉等，應酌量食用。

▍零食和正餐一起吃掉

其實過年會胖，或是平常很難減重的人，多半有吃零食的習慣。這些零食多半是油和澱粉，就算只吃一點點，也會刺激胰島素，讓你的脂肪比較難分解。盡量還是保值一天至少12小時空腹。

▍趁多吃的時候運動

吃大餐是增肌最好的時機！大餐前運動，攝取的熱量一部分可以轉化為增肌；這時可以以重量訓練為主。且大餐後運動，可以幫助燃燒脂肪，這時可以以有氧或高強度間歇為主。