農曆春節許多人會到彩劵行買張刮刮樂，試一試新年手氣，台灣彩劵今年發行了13款新春限定刮刮樂，最高獎金上看2,000萬元，讓不少民眾躍躍欲試想中大獎，部落客「小資yp投資理財筆記」分析13款刮刮樂的中獎率、期望值給大家參考。

小資yp投資理財筆記整理了13張刮刮樂的中獎率、期望值。(圖／小資yp投資理財筆記授權提供)

小資yp投資理財筆記在臉書上分享，大家都在煩惱刮刮樂到底要怎麼買才比較有機會賺大獎呢？最簡單的方法，就是藉由對於刮刮樂的期望值統計，選出適合的預算選擇。

小資yp投資理財筆記也整理出一張表格，是根據目前111年台彩所公布的熱賣中刮刮樂，共有13款，每張面額從100元至2000元不等，其中最吸精的為2,000元的刮刮樂，有5個頭獎2,000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，頭獎和二獎、三獎獎項個數為史上最多，中獎率為69.33％。

以中獎率來看，面額500元中獎率最高的是金虎獎，中獎率為100%，面額200元中獎率最高的是虎來旺，中獎率為50.10%、面額100元中獎率最高的是金骰子，中獎率為34.02%。

不過小資yp投資理財筆記認為，當大家買越多張的刮刮樂，越可能出現的現象其實是虧損，原因在於其總獎金總是小於大家出資總和，是個負和遊戲，只是，購買刮刮樂的買家總是有幸運的與不幸運的人。