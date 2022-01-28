大谷翔平去年MLB賽季發揮亮眼，季後獲得數不清的獎項，包括非常重要的美聯MVP，而他在場外價值也因此水漲船高，之前球員卡公司《Topps》就曾推出他的造型球員卡，近期他更在NFT(非同質化代幣，Non-Fungible Token)寫下紀錄。

A 1/1 Legendary Shohei Ohtani sold for $100,000 on Candy Digital’s new Major League Baseball digital collectibles marketplace https://t.co/2tacajuH4w.#CandyDigital pic.twitter.com/h7tapbQcs6 — Lucky Trader News (@LuckyNFTNews) January 28, 2022

最近在《Candy Marketplace》交易平台上，1張有簽名的大谷翔平圖像以10萬美元(約台幣281萬)售出，寫下棒球類最大銷售額，更厲害的是第2名還是由大谷翔平拿下，他的17號圖像以3萬6千美元賣出，超越之前以2萬美元售出的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)。

NFT屬於加密貨幣的一種，有代表它的獨一無二識別碼，近年來美國體育陸續進入NFT市場，讓場上的精采瞬間、好球、球員圖像都得以進入這個「元宇宙」，其無法替代的價值成為外界爭相投資的最大賣點。

💰$36,000 USD SALE on @CandyDigital🍬



Only 3 hours after the BIGGEST🚀Sale ever on the Candy MLB⚾️ Marketplace, the 2nd BIGGEST🚀sale ever just went down! Another Shohei Ohtani👼🏼just sold, this time an "Epic" 17 of 30.😱



⚾️⚾️⚾️ pic.twitter.com/XbXa0SxZeJ — TheFirstMint (@TheFirstMint) January 28, 2022

大谷翔平本季可說是大獲全勝，拿下主席歷史成就獎、漢克阿倫獎、銀棒獎、還入選年度最佳球隊兩位置，去年11月中以全票通過之姿獲得終極大獎美聯MVP，成為前輩鈴木一朗2001年獲獎後日本第2人，當年一朗在28位記者中拿到11張第1名選票。