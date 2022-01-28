立法院臨時會今天三讀通過111年度中央政府總預算案，歲出原編列2兆2784億，減列約273億。國民黨在三讀通過後在議場外舉行記者會，黨團總召費鴻泰說，原本今天中午就要完成預算案的三讀，但臨時跑出民進黨立委郭國文事件，他另向行政院喊話，過年期間不要談核食，也要補足雞蛋，讓大家平平安安過年。

國民黨團總召費鴻泰細數，國民黨在臨時會成功擋下《地制法》，希望民進黨應由下而上來修訂，且把整體考量國土規劃與財政收支劃分，絕不能因人設事，而此次總預算案共刪減約270億，由於現今1450網軍橫行，為避免政府拿納稅錢洗人民的腦，宣傳費也刪減30％，希望政府把錢用在刀口上，幫助失業或無薪假的人。

費鴻泰說，國民黨團也成功將恐嚇國會的華視總經理莊豐嘉趕下台，111中央政府總預算案原定今天中午就能完成三讀，但臨時冒出民進黨立委郭國文事件，黨團接受民進黨團總召柯建銘的道歉，強力要求人民健康不容交換，更不能作為和日本交易的籌碼。

國民黨團書記長陳玉珍回顧這一年來發生的事蹟，她說，年初缺疫苗、年中缺電、年尾缺雞蛋，什麼都缺缺缺，國民黨會在新的一年繼續為國家努力。