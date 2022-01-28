春節期間至金管處的臉書粉絲專頁留言「金門國家公園祝大家新年快樂！」，標註好友並分享貼文，即贈送該處DVD出版品1份。（金管處提供）

政部營建署與台灣野望自然傳播學社合作辦理「國家公園野望影展活動」，引進21部榮獲「綠色奧斯卡」提名及獲獎的自然影片。（金管處提供）

金門國家公園野望影展活動明（1／29）日正式啟動，春節並加映送好禮，有太陽鳥墊板、國家公園紀念帽、金門鳥類零錢包、金門鳥類馬克杯與歐亞水獺微型積木禮盒，歡迎大家為春節假期留下知性美好回憶。

金管處說明，1月29日起至6月30日（除夕休館），每日上午10點30分於乳山遊客中心視廳室，辦理「國家公園野望影展活動」。春節期間（2月1日至2月6日）於中山林遊客中心及乳山遊客中心視廳室辦理加映場次，每日共播放4場次（10：30／11：30／14：30／15：30），歡迎民眾闔家觀賞，共同關心地球生態環境。

金管處表示，內政部營建署與台灣野望自然傳播學社合作辦理「國家公園野望影展活動」，引進21部榮獲「綠色奧斯卡」提名及獲獎的自然影片，以公益方式將影片導入台灣社會，提醒民眾關於大自然的美好。

民眾觀賞影片後可參加現場集點活動，集滿點數將可獲得太陽鳥墊板、國家公園紀念帽、金門鳥類零錢包、金門鳥類馬克杯與歐亞水獺微型積木禮盒等限量好禮。

另外，春節期間至金管處的臉書粉絲專頁留言「金門國家公園祝大家新年快樂！」，標註好友並分享貼文，即贈送該處DVD出版品1份（每天限量400份）。初一至初三，每日進場前100名，並加碼贈送活動專屬口罩。

金管處將視疫情做滾動調整活動，相關訊息可上該處臉書粉絲頁查詢。