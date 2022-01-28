浪漫愛情告白電影《再說一次我願意》全台熱映中。許多粉絲看完哭慘，口罩都被沾濕，莫莉溫馨提醒大家，片中有許多意想不到的轉折和驚喜：「看片時一定要帶另一個口罩！」有影迷觀影完後，在映後活動表示最愛郭書瑤在片中說出「我願意」的感人催淚情節，同時詢問演員們最愛哪個電影橋段？未料瑤瑤想了一下後說出：「強吻蔡凡熙！」

瑤瑤在片中因發現男友疑似外遇憤而不顧身高差，勾住蔡凡熙的脖子惡作劇吻對方。莫莉聽到瑤瑤的回答後，先搞笑吐槽「比較肉慾喔」，瑤瑤也回：「我屬於實際派，很享受在戲裡做現實生活中做不到的事情。」但她接著解釋，這其實是演員們集思廣益想出來橋段，她認真思考到底要在什麼情況下，女生會用和別人接吻來讓男友氣炸，後來她認為：「抓到外遇這件事，真的會氣到想要親陌生人激怒對方！」

飾演瑤瑤好友的莫莉則表示特別喜歡暴打侯彥西的橋段，「來真的，2次OK！導演還問：『妳是不是在演自己？』」她也大方承認，展露出豪氣爽快的一面。她近日不只是「全民閨蜜」，更意外被影迷封為「第二男主角」，始終在瑤瑤身邊守護對方的模樣令觀眾感動，還有影迷詢問兩位女演員在片中是否有「更精彩的關係」，莫莉表示她飾演的角色是默默把心意藏在心裡，並且真心希望好友得到幸福。