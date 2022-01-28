楊年發與吳淑惠畫展。（曹明正攝）

楊年發與吳淑惠畫展。（曹明正攝）

當代知名畫家楊年發與妻子吳淑惠，即起至2月8日在高雄市文化中心至真堂二館展出59件作品，包括楊30件、吳29件。這次是兩人首度舉行聯展，也是楊年發睽違20多年後再到高雄市文化中心展出。

楊年發展出的水彩繪畫偏寫實，渲染重疊，水與色的乾溼交錯，光影對比與色彩變化，筆觸細膩；油畫則為印象主義，在深色的漸層底色中，油彩肌理厚實，細筆點描鋪陳亮彩與色感。他的的畫作富含台灣社會、農業生活，傳達十足的台灣本土印象。

吳淑惠早年多以插畫為主，因用色亮麗大膽，是各大出版社爭相合作的著名插畫家，這次展出的創作也以大自然生態與台灣鄉土為主，寫實能力甚至比攝影更真實，但也有不少印象類畫風。

楊年發1982年獲選《中華民國現代名人錄》，作品廣獲美國、加拿大、英國及日本等國際人士收藏。吳淑惠2006年曾入圍插畫類金鼎獎，近年創作逐漸回歸水彩及油畫，在各地參與的聯展同樣受到好評。