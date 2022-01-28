受到疫情升溫影響，許多民眾對外送服務的仰賴加深，外送業foodpanda設立預收款信託帳戶，由匯豐（台灣）商業銀行提供服務。此項信託帳戶目的是保障企業、平台業者及消費者多方權益，且符合法令規定，由專業、公正的銀行進行管理信託財產，並依銀行與foodpanda間的信託契約之約定專款專用，可有效建立企業與消費者間的互信，以及確保信託財產的安全性。

匯豐台灣為目前四大外銀台灣子行中，唯一推出此類信託帳戶服務的銀行，協助本地企業開設信託帳戶，能有助於本地業務的擴展。該外銀表示，在台灣，預收款信託業務保持著強勁的增長力度，近年平均成長率皆達到兩位數，產品種類包括第三方機構支付款項信託、電子票證儲存款項信託、電子支付機構支 付款項信託以及預售商品房價款信託等。

匯豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程說明，匯豐台灣所提供的信託帳戶服務，是將foodpanda收受消費者款項的帳戶，與foodpanda本身的日常營運帳戶明確分開。意即，這是一種以保護消費權益為核心目標的自益信託，消費者的預付款項將百分之百存入信託帳戶內，讓企業更容易受到消費大眾的信賴。

此外，蕭仲程認為，企業內部的資金管理將因信託帳戶而變得更透明化，財務人員也能夠更為有效地控管金流。

著眼於金融服務線上化提供的範圍更加擴大，此類信託帳戶的交易將能夠全部在匯豐網銀平台HSBCnet進行，因此在數位化環境的線上，即可完成自動化收付款，為企業提供重要的現金可見度和財務控制，有效降低資金風險。