搶攻農曆年後西洋情人節商機，台北遠東香格里拉飯店，推出美食美酒美景美房，為戀人們營造浪漫。2月12至14日「愛在香格里拉-情人饗樂假期」一泊二食住房專案，情侶可在客房內享用爐烤龍蝦肋排海陸雙人餐，每晚7500元起。2月12日至3月14日入住「香聚時刻 戀戀星空假期」，可下榻台北101景觀尊榮客房並於馬可波羅享用義式情人節晚餐、專屬特調、豐盛早餐，並獲贈香格里拉限定禮品。

此外，台北遠東香格里拉馬可波羅義大利餐廳主廚徐維志，並嚴選頂級食材例如帝王蟹、海膽、龍蝦、鴨肝等，精心設計五道式海陸佳餚寵愛情人的味蕾，情人節限定套餐每位4250元。一樓The Cake Room亦推出四款情人節限定蛋糕。

台北遠東香格里拉於2月12至14日期間限定推出「愛在香格里拉-情人饗樂假期」一泊二食住房專案，讓情人在客房私密空間內安心享用爐烤活龍蝦與慢烤BBQ豬肋排海陸雙人套餐，搭配充滿戀愛泡泡的氣泡酒，從前菜鮮蝦酪梨沙拉佐鮭魚卵襯雞尾酒醬汁開啟美味關係，節瓜羅勒濃湯代表兩人的濃情蜜意，主菜用海陸雙享許下海誓山盟，餐後雙心造型且甜蜜度破表的加勒比66％巧克力慕斯布朗尼莓果凍，讓心心相印的愛情永存，專案每晚7500元起。另有限量豪奢版「愛在香格里拉-奢華情人套房專案」，入住飯店最頂級奢華的總統套房或特級套房，盡享專屬尊寵禮遇，包含在品味獨具的套房內享用雙人下午茶、華燈初上，馬可波羅義大利餐廳情人節套餐搭配精選義大利美酒直送套房，再享頂級香檳王，沉浸在兩人世界的愛情泡泡裡。還可悠游頂樓戶外溫水景觀泳池、享受豪華閣貴賓禮遇包含豐盛早餐等尊榮服務。特級套房每晚38888元、總統套房每晚88888元。

台北遠東香格里拉推出「香聚時刻-戀戀星空假期」住房專案，於2/12至3/14情人月期間入住，盡享兩人專屬的台北101景觀尊榮客房、浪漫高空雙人晚餐、豐盛早餐以及於馬可波羅燦爛星空下品飲特調，再享肌膚之鑰光采情人節「光采初遇禮讚」【香格里拉情人節住房限定】禮品四件組 (價值2900元)。頂級肌膚保養系列包含：精萃光采激光晶露7ml、精萃光采保濕露30ml、精萃光采修護精華乳12ml及絲緞光粉霜3ml，整個情人月就是鑰你美麗盛放！專案每晚7300元起，2/12至2/14情人節入住需外加3000元，享用馬可波羅情人節限定套餐(雙人套餐價值9350元)。

台北遠東香格里拉飯店1樓的The Cake Room則特別於2月8日至2月15日推出一系列情人節限定蛋糕，「無盡之愛」香草奶油草莓巧克力蛋糕 (7吋/1580元)，用濕潤鬆軟的巧克力海綿蛋糕製作而成，內餡搭配酸甜交織的糖漬草莓與蔓越莓、滑溜如絲的香草奶油以及增添口感的巧克力碎片，層次分明，外型染上豔紅鏡面晶瑩光亮，並以三種不同顏色的紅寶石、黑及白巧克力製成的愛心造型與金箔點綴，象徵戀人們心花朵朵開。

另一款「愛的羅曼史」鮮奶油草莓蛋糕(7吋/1580元)，以愛心外型如同雪地上的草莓園，嬌豔欲滴十分誘人，兩層夾餡填滿香草鮮奶油與水果切片，滿滿的幸福感。「心心相印」布朗尼蛋糕，外型染上一層鏡面鮮紅，晶瑩光亮，象徵著炙熱不渝的愛，甜點主廚發揮巧思利用泰梅本身微酸的口感，搭配來自北美加勒比海的巧克力慕斯帶出尾韻還有淡淡堅果香，像極了熱戀中的滋味。「一生鎖愛」外型則像寶物盒，蛋糕上的鎖孔唯妙唯肖，珍藏兩人專屬的愛情故事，草莓醬與奶油起士製成內餡搭配清爽檸檬蛋糕，並以爽脆燕麥穀片做底，外層是天然紅寶石巧克力自帶誘人的粉紅色澤，口感柔順綿密，帶有天然莓果酸甜感，是一款兼具視覺與味覺的甜點。