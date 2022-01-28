春節連續假期明天起開始，高公局今天表示，預估明天國道1號楊梅到新竹等5路段恐車多壅塞，其中國5南港系統到頭城早上8時就會出現車潮。

根據國道即時路況顯示，截至今天晚間6時，國道大致順暢，多數路段都保持在時速60公里以上。

明天是農曆春節連續假期的第1天，根據交通部高速公路局預估，明天國道全線交通量為110百萬車公里，將以旅遊及返鄉的車流量為主。

高公局預估，明天國道1號南下楊梅到新竹、彰化系統到埔鹽系統；國3南向土城到關西、快官到霧峰；國5南向南港系統到頭城恐車多壅塞，其中國5預估明天早上8時就會陸續湧現車潮，要到下午4時左右，才會紓解。

高公局表示，明天國道採取單一費率，其中新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，凌晨0時到上午5時國道暫停收費。

高公局指出，明天國5宜蘭到頭城北向路段機動開放路肩供大客車行駛，也將視交通狀況採取嚴格管制及針對重點路段實施精進式匝道儀控。