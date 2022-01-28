清原果耶與間宮祥太朗有超萌身高差。（WAKUWAKU JAPAN提供）

19歲日本新生代女星清原果耶主演《心動迎戰Song！》，與間宮祥太朗及菊池風磨共譜難解三角習題，而清原果耶首度挑戰空手道，雖然她透露「真的滿辛苦的」，但菊池風磨則讚她「動作很俐落」，讓清原果耶笑說：「因為我本來就很喜歡運動，在學校體育成績拿滿分唷」。

該劇是知名劇本家岡田惠和最新力作，故事描寫一位空手道夢碎少女，周旋於一曲歌手以及青梅竹馬之間的三角關係，清原果耶去年在NHK晨間劇《歡迎回來百音》打響知名度，她與間宮祥太朗、傑尼斯團體「Sexy Zone」菊池風磨的組合相當新鮮，讓此劇在開播前就備受矚目。

小小年紀卻演技了得，清原果耶透露對戰的時候都是來真的，感到相當有壓力，菊池風磨讚她從彩排的時候動作就相當俐落，她本人表情也是一副很得意的樣子，清原果耶則回應：「我本來就很喜歡運動 體育的成績也是拿到滿分『5分』。」首集就讓觀眾「陪哭」網路上更是一片「看著她掉淚我也掉淚了，原本忍著不哭到最後還是淚水直流」，甚至還讚她落淚的樣子實在太美等評論，表示「這就是清原果耶的演技啊」，因為能控制眼淚的演員才最厲害。

間宮祥太郎飾演只紅一曲的創作歌手，他表示為了這個角色，從去年10月就開始練習吉他，強調「因為這部分不能靠演技」，希望能夠彈奏自己在劇中的招牌曲，由於「STAR TRAIN」原唱是「Perfume」，但因為間宮祥太郎翻唱的版本實在太好，讓觀眾敲碗希望這首歌能夠上架。該劇30日起、每週六晚間11點（每週五晚間10點重播，最後2集將於31日連續播出）正宗日本台WAKUWAKU JAPAN播出。