立法院臨時會今日三讀修正通過今年度中央政府總預算案，政院原列2兆2784億元，扣除軍公教人員調整待遇編列163億元，其餘2兆2621億元，統刪約270億元，統刪率1.19％。其中，因政府過去常用公帑建置網軍，打擊在野黨，今年政府行銷費編列11億元，統刪30％，國民黨立委曾銘宗呼籲，政府不要再發生違法情事。

今日是立法院臨時會最後一天，進行保留提案逐案表決，在野黨提案多數遭到執政黨以多數優勢否決，包括國民黨提案國有土地僅能供宅使用，不能提供給建商使用，避免涉嫌圖利；地方政府該編的預算就核實編列，不要開口再和虧損的企業要錢等案。

近年備受矚目的政令宣導費，朝野協商時，國民黨堅持統刪從20％，提高至30％，國民黨團再提案，要求行政院落實預算法，揭露實際支用情形，具行銷廣告性質費用，不得變相作為政令宣導使用，但今日院會表決時，民進黨團以多數否決。

數位身分證因個資爭議緊急暫緩推動，內政部今年仍編列1.42億預算，光維護費就要花1.38億元，民眾黨團認為都是人民納稅錢，無法接受，卻遭到民進黨團多數優勢，表決否決相關提案。

今天院會原本表決順利，但民進黨立委郭國文呼籲政府盡速宣布開放福島食品解禁，引發國民黨不滿杯葛議事，經過休息近5小時朝野溝通後，民進黨團總召柯建銘代表黨團為議事延宕道歉後，才讓總預算案恢復表決。

總預算案通刪部分，減列大陸地區旅費50％、政令宣導費30％、設備及投資6％、委辦費5％、國內團體捐助與政府機關間補助5％、地方政府補助4％、軍事裝備及設施3％等。

總預算案通過三讀後，賴士葆發言表示，過去3年總預算案平均砍1％，結果每年都剩2％沒花完，顯見行政部門編太多預算花不完，立法院監督成績不及格，未來應該刪減3％。