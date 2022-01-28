中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀），有一張神似「大長今」李英愛的臉蛋和E罩杯有料身材，還有173公分身高，在啦啦隊中人氣相當火，每每更新動態都會湧入粉絲熱情留言；最近短今分享參加扮裝趴，復古造型上下都失守辣翻，勾腳姿勢由下往上看臀部更若隱若現，十分性感撩人。

短今有甜美外貌加上「娜美級」火辣身材，先前還因為肌膚太白皙，胸部出現超明顯青筋，誇張畫面令人血脈賁張；今（28）日短今在IG更新動態，分享下班去參加扮裝聚會活動，搭上影集《華燈初上》風潮，全身都是復古打扮，看起來就像電視劇主角走到現實。

最近短今分享參加扮裝趴，復古造型上下都失守辣翻，勾腳姿勢由下往上看臀部更若隱若現，十分性感撩人。(圖/ 摘自短今IG)

畫面中，短今穿著超低胸上衣，E罩杯傲人雙球幾乎快掉出來，下身則是貼身亮片短裙，極致S曲線被看光；其中一張照片，短今倚靠著吧檯，輕輕把美腿一勾，身高173公分的她看起來更修長，而裙擺貼著臀部，再往上一點就可能走光，令人看了不禁臉紅心跳。

短今成功還原《華燈初上》裡的百合，讓許多好友激動表示，「百合本人」、「真的是完全沒有讓我失望」、「你（妳）完全可以駕馭短髮欸，美」；大票粉絲也都被美暈，「太辣了啦」、「妳總是做什麼像什麼」、「這裝扮…果然瘋狂」、「短今可塑性的天花板似乎還看不到頂」、「好正又好辣，噴鼻血」。