大陸男星黃曉明2015年和女星Angelababy（baby，楊穎）結婚後，近幾年離婚傳言不斷，今(28日)兩人共同發聲明官宣離婚，過往互動也引起熱議，更被發現最後一次合體時，看起來還相當恩愛，遭網友酸「真會裝」。

黃曉明和baby最後一次公開合體互動，是在2019年一場的郵輪活動上，當時穿著亮片深V長禮服的baby，後面跟著穿黑西裝的黃曉明，他貼心幫愛妻提裙襬以防摔倒，窩心畫面曝光掀起熱議。

黃曉明貼心幫baby提裙擺，畫面引熱議。(圖／取自微博)

網友發現黃曉明和baby全程沒互動、眼神沒交流。(圖／取自微博)

但網友發現，活動上黃曉明和baby雖然都在一起，但眼神都少有交集，也沒有任何互動，即使黃曉明baby提裙擺，baby也沒任何表示，全程走自己的，頭也不回，夫妻間的互動看起來已貌合神離，如今畫面再被挖出，網友也忍不住開酸「裝得真好」、「愛是藏不住的，不愛也是藏不住的」、「面子還是要做」。

黃曉明和baby今在微博tag對方帳號，共同發文寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人」，承認離婚，之後雙方工作室也發表聲明，表示兩人已辦妥相關手續，將共同撫養孩子，陪伴孩子成長，未來也將不再對此事另行回應。