連鎖咖啡85度C針對2/7開工日推出優惠活動，全台85度從早上十點到晚上八點，所有的大杯咖啡系列第二杯特價只要20元。另2/10日到2/14日，85度推出兩款情人節套餐，指定切片蛋糕加一杯指定飲料只要99元，85 Cafe APP註冊會員在期間購買任一款情人節優惠套餐，還能抽平日雙人住宿券、共16名，消費筆數越多中獎機會越大。

2/7日開工第一天到85度買杯咖啡，從上午十點到晚上八點，限時十小時，大杯咖啡系列第二杯特價20元，有美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共11款，活動限大杯同品項，現場帶走每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

針對西洋情人節，85度C將從2/10日開始到2/14日一連五天推出寵愛情人節套餐，浪漫久久套餐可選指定58元切片蛋糕(草莓蒙布朗、起士牛、波士頓提拉米蘇、貴族熊、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓和雪莓乳酪)任選一款，再加一杯55元指定飲料(大杯布丁奶茶、中杯巧克力牛奶、蔗香檸檬、玫瑰風味鮮奶茶和金桔檸檬)任選一杯，特價只要99元。

85度C另外還有甜蜜久久套餐，任選68元指定切片蛋糕一片(法式千層、草莓芒果提娜和金沙松鼠)，搭配45元指定飲料(大杯多多綠、英式奶茶、烏龍奶茶和中杯鮮奶茶、布丁奶茶、烏龍鮮奶茶、玫瑰風味奶茶)任選一杯也特價99元，活動限門市現場購買，APP線上訂餐無此優惠，85APP註冊會員還可加碼抽獎，活動期間購買任一款情人節99元優惠套餐，就能抽塔木德酒店集團齊下八家分館的平日雙人住宿券，共有16個名額，消費次數越多中獎機會越大。