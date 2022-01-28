南韓MBC電視台主播林賢珠擁有亮麗外表，過去曾在直播節目中挑戰24小時不穿內衣爆紅，沒想到日前她卻透露自己差點經歷生死交關，目擊可怕的意外事件，她痛心表示幸好沒有人員傷亡，但看到痛哭失聲的餐廳老闆還是十分心疼，意外掀起網友討論。

林賢珠今（28日）發文透露，原本她正邊滑手機邊吃飯捲，沒想到在途中意外驚見一場怵目驚心的意外事件，當時她發現左側天花板有向下掉的趨勢，立刻心想「一個不小心就要被埋住了」，連忙先離開餐廳，沒想到下一秒餐廳天花板當場崩塌，還好現場沒有任何人受傷。

林賢珠也心疼地說：「看著老闆哭的模樣心裡真的很痛，比起別的餐廳更早開門營業，是非常勤快的店家，每次來的時候都很親切。」感嘆因為疫情影響，店家營業已經夠辛苦了，現在碰上天花板坍塌的意外，她也隨文附上一張照片，只見從店家大門看進去，整片天花板都蓋住店面，頭上管線外露，十分驚人。

事實上，林賢珠過去就曾因挑戰不穿內衣掀起討論度，當時她還因為擔心激凸，用雙手遮著胸前，但由於她的上衣是深色的，因此沒有出現尷尬情況，隨後也順利完成主持，當時的經驗也讓她深有感觸，「鼓起勇氣挑戰後，發現其實都沒什麼，我認為現時大眾的目光、思想需要改變。」