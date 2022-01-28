有夠浪漫！一名網友貼出一張泛黃的書信，稱是父親在年輕時寫給母親的，但因信件至少放了50年，其中一行字因紙張破損而難以辨識，因此上網求問有沒有神人能認出該句話。

這名網友28日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，曬出一張陳舊的信件，透露這是他的父親寫給母親的情書，細算已是50年的信，並表示雖然父母都已離世，甚至信件破損不堪，但他還是捨不得丟掉紀錄父母戀情的信物。

透過原PO發出的照片可見，舊式的紅框信紙早已斑駁泛黃，紙張摺痕處則因翻閱而滿是破洞、缺漏，上頭則留有原PO爸爸以數十年前以藍色原子筆寫下的整齊字跡，信件開頭可清楚辨識為「等妳回來」，卻唯獨紙張正中央的該句話模糊不清。

原PO也向廣大網友求救，是否有人能看出缺漏的那行字究竟寫了什麼內容。文章曝光後，迅速引起網友熱議，不少網友留言狂讚原PO父親的字跡太好看，「字好漂亮」、「浪漫」、「拿去護貝」、「太深情」、「哇好珍貴」。

也有厲害的網友仔細推敲，認為缺漏的該句是「妳又硬要我再等一天」，而完整的情書內容則為，「等妳回來，足足等候了七天；在我的心裹，就好像等待了三十年。換來的，只是寥寥的幾句話，和整夜的失眠。熬過這漫長的黑夜，妳又硬要我再等一天；夜來時，才交談了幾句話，妳又說：『好回去了，我要睡眠。』」