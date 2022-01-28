就是要挺年輕世代！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽29日將推出全新形象動畫廣告「龍是你兄弟」，以全3D擬真動畫細膩手法，述說吉祥物台灣阿龍力挺年輕世代勇敢追夢的故事。廣告中台灣阿龍不僅展翅變身，更攜手好夥伴們，替身處這個世代不被理解的年輕怪獸加油打氣，發揮「龍是你兄弟」的精神，傳遞尊重多元、接納差異的正面價值。

廣告中的「巨龍」就像身處在這個世代的年輕人，對未來充滿渴望與衝勁，為了夢想一路跌跌撞撞想衝出一條屬於自己的路，然而不被理解的獨特與熱情，在社會傳統框架下容易被標籤化，甚至遭受排擠傷害，「龍是你兄弟」廣告中，台灣阿龍化身「最懂你的夥伴」，相挺理解年輕世代，鼓勵年輕怪獸迎戰逆境破框而出，勇敢開創Monsterhood的精彩未來。

台灣阿龍這次也以全新造型登場，不僅萌呆加倍活力滿點，更變身長出翅膀變得更有力量。進化版的阿龍總能在關鍵時刻展翅變身，擁有更強大的力量，為遭受誤解的「巨龍」挺身而出，攜手神隊友中國信託慈善基金會小火子及中信兄弟棒球隊小翔，幫助「巨龍」化解偏見，突破種種難關，這般「龍是你兄弟」的真情，充分展現中信金控We are family的品牌精神，台灣人壽總經理莊中慶強調，希望藉由全新形象廣告，讓社會看見世代間潛存的偏見與差異，期待能夠透過溝通交流，化為跨世代的共存與力量。「龍是你兄弟」動畫1月29日全台首播，邀請大家一起為正在追夢的年輕人或自己加油按讚。

即將邁入75周年的台灣人壽，做為全台第一家壽險公司，未來不只要提供更好的保險商品與服務，更要善盡企業社會責任，開創更多世代交流的多元場域，這次也特別邀請臺灣在地知名塗鴉藝術家Philip、DISK以及Song-頌君，聯手打造「挖掘怪獸 城市塗鴉展」，讓更多人走進城市，透過街頭藝術拉近彼此的距離，即日起至2月28日在臺北市信義商圈、西門商圈及大同大學，跟最挺你的台灣阿龍一起尋找怪獸蹤跡，相挺彼此的夢想。相關活動訊息，請密切關注台灣人壽讚粉絲團。