2022美國職棒名人堂近期公布了獲選名單，紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz)順利進軍古柏鎮，而邦茲(Barry Bonds)、克萊門斯(Roger Clemens)、席林(Curt Schilling)挑戰失敗，而未來還有哪些球星能得到此殊榮令人好奇，《ESPN》專欄作家則撰文為大家解惑。

David Schoenfield: Ichiro unanimous? A wait for Chase Utley? Predicting the next three Hall of Fame classes https://t.co/U9FCSJ81go — Buster Olney (@Buster_ESPN) January 27, 2022

《ESPN》知名作家施恩菲德(David Schoenfield)撰文預測未來3年名人堂球星，其中他提到一個讓全亞洲球迷都瘋狂的名字—鈴木一朗，他認為鈴木一朗在2025年首次取得資格後，能以「全票通過」入選名人堂，這可說是極高的評價。

此外他認為2023年將由羅倫(Scott Rolen)獲選，羅倫今年第5次挑戰名人堂，但最終以63.2%支持率淘汰出局，而他跟邦茲、克萊門斯、席林不一樣的是，他還有5年的挑戰資格，所以後勢仍令人看好，羅倫目前已進入紅雀名人堂，生涯拿下多達8次金手套獎。

2024年備受看好的球星有貝爾崔(Adrian Beltre)、海爾頓(Todd Helton)，貝爾崔司職三壘手，曾效力道奇、水手、紅襪和遊騎兵等隊，生涯獲得5次金手套獎、4屆銀棒獎，還拿下2004年國聯打擊王。洛磯傳奇一壘手海爾頓今年第4次得到名人堂票選資格，得到52%支持率。