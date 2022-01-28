今天(28日)距離農曆除夕還有3天，金門和廈門兩地的小朋友以視訊連線方式，進行一場共寫書法送春聯、寄祝福的活動。主辦單位表示，在兩岸疫情及局勢嚴峻的今天，這項創舉顯得格外意義深長，希望能推廣到兩岸各地，讓兩岸民間的交流更加熱絡。

這項活動由金門的小學生和廈門同安陽翟小學共同參與。雙方小學生先寫「福」字祝福虎年，以及再寫「兩岸一家親，共築中國夢」的祈福語。

金門金寧鄉長楊忠俊和書法老師吳宗陵表示，金廈雙方小朋友傳承了中華悠久的傳統文化，希望疫情過後，雙方能在金門展開交流。

陽翟小學校長葉特榆致詞時說，金門、廈門門對門開，虎年送福福來福往，希望「兩岸同心，翰墨同行」。他強調，文化是生命的創意，書法是文化的力量，從線下走到線上，相信再重新走到線下，使兩岸文化交流活動將更完美。

為金廈牽線這項活動的是台灣前立法委員曹原彰。他說，已經連續2年都因為疫情無法返台過年，他一直希望能透過視訊互動，不僅小朋友寫春聯，將來大人的所有活動也都可以朝著此方向思考，這樣兩岸的民間的交流才不會間斷，而且更加熱絡。

與會貴賓包括廈門前台商協會會長吳進忠及家長代表陳慶雲等，他們都對活動表示肯定，希望雙方繼續強化這方面的思路，進行合作和發展。