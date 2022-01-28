全國最大兼具溫泉、露營的園區，正式取得溫泉標章！由彰化縣政府斥資4億元開發的清水岩溫泉露營區，去年10月正式營運，第一波主打開放豪華露營區及一般遊憩區，時隔3個月，27日正式取得縣內首面的溫泉標章。彰化縣政府28日表示，縣府與經營業者清水匯公司努力下，將在農曆春節前，開放溫泉泡湯，正式進入第二階段里程碑。

彰化縣政府指出，取得溫泉標章，必須通過溫泉泉質檢驗及衛生單位水質微生物檢驗等重重嚴格檢驗程序，清水匯公司首批申請43池溫泉池，已全數檢驗通過，包含豪華露營區26帳內的浴池，及溫泉區3個泡腳池、14個溫泉池。

園區內除溫泉湯屋業者即將進行裝修外，其餘溫泉池，依溫泉法及相關規定，即日起即可對外營業，至於營業期間，彰化縣衛生局將定期稽查水質衛生情形，以確保民眾使用權益。

社頭清水岩溫泉，由經過中央認證的專業檢驗機構進行採樣檢驗，檢驗結果泉質，屬於碳酸氫鹽泉，俗稱「美人湯」，社頭清水岩溫泉露營區，自從正式營運以來，民眾一直期盼能一邊露營、一邊泡湯，現由彰化縣政府正式核發溫泉標章，殷殷期盼的清水岩溫泉美夢，終於實現。

縣民未來不用到其他縣市，就可以享受溫泉，加上腹地廣大的平地露營區，儼然成為全國最大兼具溫泉、露營的營區。園區除泡腳池、溫泉池及草坪遊憩區等設施外，豪華帳棚內，即可享有露營住宿與溫泉泡湯的雙重享受，開放後，預計將成為親子休閒露營的絕佳地點。

清水岩溫泉露營區，由彰化縣政府正式以營運移轉（OT）委託清水匯公司營運。清水匯透露，這起OT經營案的清水那方豪華露營區，位於社頭鄉山腳路一段，臨八卦山脈西麓，鄰近清水岩遊憩區、清水岩寺、長青自行車道，園區面積約12公頃，目前規劃有服務中心、停車場、遊憩區、野餐區、活動草坪、森林豪華露營帳篷、活動廣場及美食餐廳等。

其中，每個豪華露營帳篷，設有12坪超大空間，挑高5米的villa式獨立樹林庭院、五星酒店床鋪設施、獨立冷暖空調設備、每帳獨立衛浴及溫泉Spa浴缸。

社頭清水岩溫泉露營區，鄰近社頭清水巖，為中部三大名巖之一。清水岩一帶風景優美宜人，在擁有溫泉、人文與自然資源的交織薰陶下，成為台唯一的優良溫泉露營區。其中，豪華露營帳篷Glamping，遠超乎您的想像，全台首創的溫泉Spa豪華露營，就在清水那方。