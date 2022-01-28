台北市政府今公布案18752印度籍醫師足跡，包含外交部領事事務局、衛福部健保署台北業務組健保大樓辦公室、台北世界貿易中心國際貿易大樓等。

北市公布案18752足跡，24日前往外交部領事事務局、衛福部健保署台北業務組健保大樓辦公室，25日前往喜悅研磨咖啡、台北世界貿易中心國際貿易大樓，並再度前往外交部領事事務局，當日兩度前往內政部移民署台北市服務站。

衛生局說明，個案去年11月27日入境臺灣，預計1月28日前往美國工作，而進行登機前自費採檢，結果為陽性，曾於去年4月及6月接種AZ疫苗。