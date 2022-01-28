民進黨立委郭國文。（張鎧乙攝）

徐巧芯稱拿到郭國文親筆寫的書面道歉聲明。（取自徐巧芯臉書）

對於民進黨立委郭國文今（28）日上午開第一槍，透過新聞稿公開呼籲行政單位應在春節前最後一個上班日，宣布福島食品解禁，引爆藍綠立委不滿，柯建銘代表民進黨團跟大家道歉一事，資深媒體人黃揚明披露內幕。

日本福島五縣市食品開放在即，民進黨立委郭國文今日上午開第一槍，透過新聞稿公開呼籲行政單位應在春節前最後一個上班日，宣布福島食品解禁。此舉引發國民黨團不滿，占領主席台杯葛總預算。

據悉，民進黨立委邱議瑩中午在民進黨團群組痛批郭國文「這不是豬隊友，什麼是豬隊友」，何志偉試圖緩頰，「這是我們遲早要共同面對的議題」，邱議瑩卻嗆「你閉嘴啦！」針對自身發言掀起風波，郭國文事後道歉指出，福島五縣市食品宜速戰速決，這是他一向的看法，但時間點跟文字分寸拿捏會造成如此風波始料未及，對耽誤的一切，深表遺憾及不好意思。

郭正亮28日在《新聞大白話》認為，這件事情是蔡英文以及國安單位來決定的，現在是要怎麼開放，要有一些標準、標示，和日本如何合作，這些總統府、國安高層會去討論，郭國文在緊張什麼？真奇怪！而且這跟立法院也毫無關係，「我就不知道他在急什麼？」

徐巧芯也拿到郭國文親筆寫的道歉聲明指出，最早是郭國文發新聞稿說要送大家新年禮物、送核食，國民黨就去守立法院主席台，怕有任何動作。最後，郭國文是被拎著到黨團協商被要求道歉，後面還寫一張書面道歉，雖然寫錯字。後來柯建銘才代表民進黨團跟大家道歉。

資深媒體人黃揚明披露，這件事有點意外，民進黨原本預計中午總預算表決完畢，下午已經訂好高鐵票，馬上要回去過年，行程都安排好了。結果在早上11點左右，國民黨看到（郭國文新聞稿）就爆鍋，開始杯葛議事，民進黨立委傻眼，已經準備好要過年，為何會卡關？一問才知道是郭國文搞的鬼，中午整個民進黨團都在找郭國文。

黃揚明說，郭國文剛好中午還有行程，離開立法院，下午一兩點才回到立法院，到協商現場溝通，表示願意寫道歉聲明。但國民黨要求出面道歉，郭國文堅決不要，最後才由柯建銘出面道歉。