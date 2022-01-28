台北市長選舉將於年底投票，藍綠兩大熱門人選蔣萬安、陳時中近期民調頻頻浮上檯面，引發討論。而據輿情民調網站「聲量看政治」統計，本周衛福部長陳時中、藍委蔣萬安與台北市副市長黃珊珊3人在Google搜尋聲量比較為51% vs 49% vs小於1%。「聲量看政治」指出，黃珊珊這周的聲量非常平淡。

「聲量看政治」28日在臉書PO出本周陳時中、蔣萬安與黃珊珊三人在台北市網域內的GoogleTrend搜尋聲量比較，為51% vs 49% vs小於1%。

立委蔣萬安原先傳出預計農曆春節後宣布投入台北市長選戰，而他日前接受資深媒體人黃暐瀚專訪，被問及會不會參選台北市長，蔣萬安表示「這段時間我一直有在思考，我覺得對我來講很重要的是，去年疫情爆發以後，我們的生活都改變了，然後很多經濟型態也都改變，所以台北市必須要即刻做好準備，來面對後疫情時代的各項挑戰。我也覺得我有責任，要把這件事情做好。」

資深媒體人趙少康日前則在臉書發文分析，2022台北市長選戰如果蔣萬安決定參選，戰鬥藍一定全力支持。趙少康分析，依照目前情勢，雖然蔣萬安聲勢不弱，但是民進黨在台北市的基本盤約35%至42%，一旦形成「三角督」，黃珊珊拿下超過18%選票，國民黨得票可能只剩40%，將讓民進黨漁翁得利。