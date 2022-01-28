澳洲有一個家族堪稱將「人與人的連結」發揮到最淋漓盡致的地步，該家族多達40人，其中大家長科爾特(Tim Colt)算是最淫亂的始作俑者，與妻子(June)結婚後生下7個孩子，再強姦自己兩個女兒分別生下更多孩子。而成員中至少有14個小孩他們的父母親彼此都有血緣關係，當「四代亂倫」惡行被揭發以後，這個故事震驚了全世界。此後，孩子們各各隱姓埋名抑或被賦予新的身份繼續生活下去。

令人作嘔的是，科爾特家族的血脈遍及維多利亞省(Victoria)、西澳大利亞州 (Western Australia)、南澳洲 (South Australia)以及北領地 (Northern Territory)。報導指出，科爾特為大女兒(Rhonda)生了5個孩子，給另一個女兒(Betty)生下12個孩子；而柯爾特最小的女兒則是與自己的哥哥(Charlie)互搞。族譜顯示，科爾特家族四代同堂生活在一起，其中包括科爾特的曾孫。

柯爾特與貝蒂生下的其中一位孩子佩特拉 (Petra) ，她於2013年前往市中心告訴警方：「我和所有的阿姨、叔叔和表親都睡在一起。」但當時並沒有提起任何有關性侵的事實。直到2018年，警方才正式展開調查，法官鑑於佩特拉語言表達的障礙、心理狀態及教育程度，以簡單而實事求是的有力證據採信。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導以及《紐約郵報》（New York Post）報導，2020年，科爾特家族其中一名成員法蘭克(Frank Colt)曾涉嫌性侵一名青少年親屬而被判刑，當時警方調查這起案件時意外發現某處孤立營地住著科爾特家族。居住在此的還有10幾個二代或三代的家庭成員，他們大多已經成年，因此不需要進行DNA檢測。

警方發現，柯爾特家族住在新南威爾斯州(NSW)一處灌木叢中，沒有隔熱的棚子阻擋，孩子們睡在沒有自來水、廁所的帳篷裡，他們營養不良走起路來都有些吃力，甚至無法說出一口流利的英語。由於近親繁衍後代的行為，讓他們看起來比實際年齡更成熟，而且有些成員臉上出現眼睛錯位、耳朵低垂的基因缺陷。

文章來源：DECADES OF INCEST Horrors of ‘world’s most inbred family’ with four generations of incest including 14 kids who are all related
文章來源：‘World’s most inbred family’ includes four generations of incest
文章來源：Inside the very complicated Colt family tree: The 14 children whose parents were all related including an uncle found guilty of raping his niece who was also his sister

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