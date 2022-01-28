澳洲有一個家族堪稱將「人與人的連結」發揮到最淋漓盡致的地步，該家族多達40人，其中大家長科爾特(Tim Colt)算是最淫亂的始作俑者，與妻子(June)結婚後生下7個孩子，再強姦自己兩個女兒分別生下更多孩子。而成員中至少有14個小孩他們的父母親彼此都有血緣關係，當「四代亂倫」惡行被揭發以後，這個故事震驚了全世界。此後，孩子們各各隱姓埋名抑或被賦予新的身份繼續生活下去。

DECADES OF INCEST Horrors of ‘world’s most inbred family’ with four generations of incest including 14 kids who are all related https://t.co/2S7djRjRE9 https://t.co/2S7djRjRE9 — Rifnote News Aggregates (@rifnote) January 26, 2022

令人作嘔的是，科爾特家族的血脈遍及維多利亞省(Victoria)、西澳大利亞州 (Western Australia)、南澳洲 (South Australia)以及北領地 (Northern Territory)。報導指出，科爾特為大女兒(Rhonda)生了5個孩子，給另一個女兒(Betty)生下12個孩子；而柯爾特最小的女兒則是與自己的哥哥(Charlie)互搞。族譜顯示，科爾特家族四代同堂生活在一起，其中包括科爾特的曾孫。

柯爾特與貝蒂生下的其中一位孩子佩特拉 (Petra) ，她於2013年前往市中心告訴警方：「我和所有的阿姨、叔叔和表親都睡在一起。」但當時並沒有提起任何有關性侵的事實。直到2018年，警方才正式展開調查，法官鑑於佩特拉語言表達的障礙、心理狀態及教育程度，以簡單而實事求是的有力證據採信。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導以及《紐約郵報》（New York Post）報導，2020年，科爾特家族其中一名成員法蘭克(Frank Colt)曾涉嫌性侵一名青少年親屬而被判刑，當時警方調查這起案件時意外發現某處孤立營地住著科爾特家族。居住在此的還有10幾個二代或三代的家庭成員，他們大多已經成年，因此不需要進行DNA檢測。

警方發現，柯爾特家族住在新南威爾斯州(NSW)一處灌木叢中，沒有隔熱的棚子阻擋，孩子們睡在沒有自來水、廁所的帳篷裡，他們營養不良走起路來都有些吃力，甚至無法說出一口流利的英語。由於近親繁衍後代的行為，讓他們看起來比實際年齡更成熟，而且有些成員臉上出現眼睛錯位、耳朵低垂的基因缺陷。