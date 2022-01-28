遠傳電信28日宣布，今年除了鹿港天后宮之外，遠傳還與大甲鎮瀾宮及新港奉天宮合作線上點燈服務。

遠傳表示，消費者透過指定活動網頁登記，使用遠傳電信帳單支付相關費用，信眾不受限時間限制，也不用長途奔波，更能避免群聚降低染疫風險，而廟方會為線上點燈的信眾現場安奉祈福，祈求保佑新的一年平安順遂。

疫情緊張，又有Omicron變異株病毒來襲，年節出遊還是要減少社交接觸，齊心抗疫，隨著多元的支付工具普及，傳統宮廟的點燈服務也朝向線上發展，尤其在疫情肆虐的時刻，避免與人群接觸的情況下，線上點燈服務也越來越完善。

遠傳與鹿港天后宮合作多年的經驗發現，每年點燈族群以太歲燈的40％占比最高，其次為光明燈的28％，年齡層的分布則以40~49歲的32.5％最高，而年輕族群20~29歲的點燈占比也逐年提高。且高達85％的點燈用戶，會在農曆過年前完成線上點燈服務。

遠傳電信帳單代收服務也擴大與宮廟合作。遠傳表示，2022為壬寅年，生肖屬虎、猴、蛇、豬犯太歲的民眾，建議可點「安太歲」燈、祈求行年平安、諸事順利、四時無災外，一般民眾則可點「光明燈」補運助氣、增福益壽。本土疫情持續延燒，即使不返鄉過年，也能輕鬆透過LINE貼圖也能向親友們做線上拜年，首次使用遠傳電信帳單代收付費新用戶購買任意貼圖60元，即可獲得100％電信帳單代收折抵金回饋！民眾不論是否避免移動而「在地過年」，都能透過線上拜年，與遠方的親友互道恭喜，年味依舊。

遠傳電信帳單代收為回饋廣大服務用戶，即日起至2月6日期間推出福氣轉盤免費轉一次活動，人人皆可抽、100％中獎機率，贈品內容包含電信帳單代收折抵金、Mycard點數、ChargeSpot充電券、諾頓防毒軟體90天免費序號等電信帳單代收商家服務抵用券，獎項最高可獲得1000元折抵金。除此之外，2月1日至2月28日期間透過電信帳單代收消費滿100元，加碼再送3％回饋折抵。