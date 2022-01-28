侯友宜透過廣播向返鄉旅客拜年。（王揚傑攝）

侯友宜致贈禮券慰勞春節仍堅守崗位的人員。（王揚傑攝）

今（28日）是農曆春節前最後一天上班日，新北市長侯友宜晚間至板橋轉運站及板橋車站視察春節輸運及防疫狀況，由於疫情遲未趨緩，侯友宜未像往年沿途發放福袋給返鄉出遊旅客，而是透過廣播向民眾拜年，並提醒民眾不論是搭乘高鐵、台鐵、客運或公車，務必要做好防疫，量體溫、勤洗手，全程戴好口罩。

侯友宜依序聽取客運公司、警察局、交通局、台鐵、高鐵等人員針對春節期間輸運及防疫整備進行簡報，隨後致贈禮券以慰勞工作人員春節期間仍須堅守崗位的辛勞。

侯友宜表示，包括國道、台鐵、高鐵及公車運輸，春節期間人潮比往常增加一成多，明天早上是人潮比較多的時段，所以特別提醒要搭車回南部或搭大眾運輸到東部的所有旅客朋友們，一定要把防疫做好，戴上口罩、實名制、量體溫、勤洗手，最重要在車廂內不得飲食。

侯友宜說，春節期間特別拜託大家一定要把防疫做好，我們才能夠過一個平安的好年，今天到車站來看到市民朋友都非常的配合，我們非常感恩，也祝大家新年快樂。

交通局科長林昭賢指出，交通局除超前部署，已經在全市的CMS配合發布訊息，轄區分局並將針對交流道周邊道路加強疏導，新北市交控中心也將24小時全天候監控路況，也建議民眾出門前利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況。