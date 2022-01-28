農曆春節即將來臨，STUDIO A自1月29日起舉辦「2022超級大樂透」活動，消費滿10000元，可獲得一次抽獎機會、滿20000元2次抽獎機會，最大獎為價值59900元的MacBook Pro 14吋，並有機會成會下一代 iPhone的第一位得主，總計超過上百個獎項。

另外，STUDIO A 於官網/門市/維修中心「SA 認證福利機」專區，推出包含iPhone 12 Pro太平洋藍/金、iPhone 11紅/綠/紫、iPhone XS Max金色等SA認證主機，活動期間最低3折起，Apple Watch Series 6福利機5.9折起，且認證主機均提供180日的主機自然損壞硬體保固維修，目前最熱門的iPhone 13 Pro天峰藍、iPhone 13粉紅、星光色等福利品，除價格直降95折起，並附有原廠保固一年及完整周邊配件，福利品均為限量。

STUDIO A將於2月10日進行直播抽獎。獎品包含MacBook Pro 14吋、 iPad Pro 11吋WiFi 128GB、iPad 9 WiFi 64GB、蘋果第三代無線耳機 AirPods 3、SSD儲存碟-256G，以及無線充電盤、無線充電行動電源、 PQI - PD 61w（1C2A）快速充電器。

春節期間全台STUDIO A門市僅在除夕(1/31)當天提早於下午4:00-6:00打烊外，其餘大年初一(2/1)至大年初六(2/6)皆正常營業，預計將帶動業績成長三成以上。