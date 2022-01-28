伊拉克首都巴格達國際機場今天遭到6枚火箭攻擊，一架飛機受損，所幸無人傷亡。這是伊拉克最近一次遇襲，美國指控接二連三的這類攻擊是由與伊朗掛鉤的民兵組織發動。

法新社報導，內政部消息人士透露，火箭擊中機場的跑道或停機坪，「一架民航機被擊損」。

另一名安全消息人士證實，這波攻擊共發射了6枚火箭，都落到了機場民用設施附近，造成一架靜止停放的客機受損。

第3名消息人士指認，受損客機為波音767型，屬於國營伊拉克航空公司（Iraqi Airways）所有，當時正在進行維修，並未載客。目前尚無任何一方宣稱犯下這起攻擊案。

路透社報導，伊拉克警方消息人士透露，火箭攻擊的目標附近有座美國空軍基地，至少有一架並未出勤的民航機在攻擊中受損。

這座美國空軍基地勝利營（Camp Victory）位於巴格達機場周邊地區。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110128